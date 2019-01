Si suicida a 14 anni

Ha inviato un messaggio ai familiari, poi si è suicidato.Si tratta del ragazzino italiano di 14 anni, residente a Novi Ligure in provincia di Alessandria, che si è tolto la vita martedì 1° gennaio intorno alle 16.30. Si è lanciato dal ponte Vittorio Emanuele Primo a Torino. A quanto si apprende, prima di gettarsi nel vuoto dalla balaustra ha mandato un sms ai familiari. Sul contenuto la polizia mantiene il più stretto riserbo.I passanti, che hanno assistito alla tragica scena, hanno dato l'allarme al 118. Immediati ma purtroppo inutili i soccorsi. Per il ragazzino non c'era più nulla da fare.