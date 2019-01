Turista muore in Valsesia

Un turista milanese di 72 anni è morto, nelle scorse ore, in Valsesia.L'uomo era in gita con la sua famiglia per raggiungere il rifugio Pastore, quando ha deciso di rientrare. I parenti, una volta conclusa l'escursione, non l'hanno però più trovato. Gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno subito fatto scattare le ricerche. Il cadavere è stato trovato poco lontano da un sentiero in località Alpe Blatte a quota 1.700 metri.A quanto si apprende, il decesso sarebbe dovuto a un malore, all'ipotermia o a una combinazione fra le due cause.