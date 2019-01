Saldi: 'Una spesa da 325 euro a famiglia'

Trecentoventicinque euro.E' la spesa media, secondo le stime dell'Ufficio studi di Confocommercio, che ogni famiglia potrebbe spendere nei saldi. La 'stagione' degli sconti è iniziata, in Italia, il 2 gennaio (Basilicata e Sicilia) mentre a Vercelli partirà sabato 5.I saldi interessano oltre 15 milioni di famiglie, muovono in totale 5,1 miliardi di euro per una spesa pro capite di circa 140 euro in abbigliamento, calzature e accessori. "E' una straordinaria opportunità di risvegliare i consumi" secondo il presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi. "I consumatori potranno così tornare a trovare 'vere' occasioni nei nostri negozi; noi commercianti potremo affrontare più sereni le prossime scadenze; le vie ed i centri dei nostri Comuni avranno l'opportunità, offerta dalla moda, per rianimarsi".