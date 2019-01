Non sono ancora chiare le cause che, giovedì pomeriggio poco dopo le 16, hanno originato l'incendio nella filiale della Banca Popolare di Novara. Immediato intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli, che hanno circoscritto e poi spento le fiamme che hanno coinvolto anche altri locali dell'istituto di credito. A quanto si apprende, alcuni cittadini hanno anche prestato carriole ai pompieri per permetter loro di trasportare all’esterno oggetti e carta.