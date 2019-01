Stroncato da malore mentre è in auto

E' al volante della propria automobile, quando si sente male. Perde il controllo del mezzo che si scontra con un'altra vettura. L'uomo, un pensionato di 70 anni residente a Mongrando, viene immediatamente soccorso dagli uomini del 118 ma muore durante il trasporto in ospedale. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.E' quanto successo, nelle scorse ore, lungo la strada provinciale del Maghetto in provincia di Biella. L'altra automobilista, residente a Mongrando, ha riportato qualche contusione. Sull'incidente sono in corso le indagini dei carabinieri.