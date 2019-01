Non sono ancora chiare le cause che, all'alba di oggi (domenica 27 gennaio), hanno portato all'incidente lungo la strada provinciale numero 455. All'altezza di Tricerro si sono infatti scontrate due automobili. A causa dell'impatto sono rimasti feriti due ragazzi di 28 e 25 anni. Sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. A quanto si apprende, fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi.