Piemonte, si rompe serbatoio di un'azienda chimica: allerta scarichi

Arpa Piemonte è al lavoro per analizzare le acque del fiume Bormida dopo che nella serata di ieri, domenica 27 gennaio, un'azienda del settore chimico di Alessandria ha diramato un'allerta per la rottura di un serbatoio del reparmo monomeri. Il rischio è che alcune sostanze possano essersi riversate nel corso d'acqua. "La situazione ha provocato il superamento di alcuni parametri chimici controllati in continuo dello scarico in Bormida delle acque dall'impianto di depurazione - comunica l'agenzia - Arpa, in accodo con il Comune di Alessandria, è intervenuta per valutare l'entità e le modalità dell'incidente al fine di scongiurare danni all'ecosistema del fiume Bormida. Appena disponibili i risulati delle analisi saranno pubblicati".