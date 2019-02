Vercelli, meteo: 'Fine settimana in prevalenza perturbato'

"La vasta area depressionaria, che nel corso della giornata di oggi (venerdì 1° febbraio), sarà causa di abbondanti nevicate sui rilievi alpini occidentali e sudoccidentali con accumuli significativi fin sulle aree di pianura, influenzerà il tempo sulla nostra regione anche nel corso del fine settimana". Lo comunica l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte. Gli esperti spiegano che "gli effetti si esauriranno durante la giornata di domenica, quando si registrerà una risalita dei valori di pressione in quota che favorirà schiarite irregolari da metà giornata". La neve sul capoluogo dovrebbe cadere, con un'intensità decisamente più bassa rispetto alle prime ore del mattino, fino al pomeriggio.Nevica ancora diffusamente in diverse aree del vercellese. Anche sul capoluogo, in questi minuti, la nevicata ha aumentato la sua intensità. Dalla Provincia spiegano che la "situazione è critica limitatamente ad alcune tratte della viabilità secondaria e locale".Secondo gli esperti meteo, la neve interesserà il capoluogo fino al pomeriggio. Potrebbero cadere circa sei centimetri. La nevicata più forte, negli ultimi anni, fu quella del 7 gennaio 2009: portò infatti 23 centimetri al suolo nel vercellese e in particolare ad Albano. Intanto, in questi minuti, lungo le vie del capoluogo, sono in funzione nove pale e cinque trattorini. Intorno alle 7, però, si sono registrati diversi disagi fra gli automobilisti che lasciavano Vercelli per raggiungere in altre province il loro posto di lavoro.Continua a nevicare copiosamente su tutta la rete stradale della Provincia di Vercelli. In questi minuti, circa 60 mezzi sono operativi con lame e sale. Da via San Cristoforo rinnovano l'invito: "Limitate gli spostamenti. Massima prudenza".Da qualche ora è in corso un'intensa nevicata sul Vercellese. Vengono sengalate criticità nell'area della Baraggia "nonostante le pressanti e continue sollecitazioni alla ditta" informano dalla Provincia. Da via San Cristoforo invitano i vercellesi a "a limitare gli spostamenti e a mettersi in viaggio con le obbligatorie dotazioni invernali, anticipando se possibile la partenza e aumentando l'attenzione e la prudenza".A livello regionale sono attesi circa 10 centimetri di neve a Torino, 20 o più sulla collina e nelle province di Alessandria, Cuneo e Asti. A quanto si apprende, le scuola ad Asti e in diversi comuni dell'alessandrino e del Cuneese rimarranno chiuse.