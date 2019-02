Vercelli: 'Ti manderò all'inferno senza pietà'

"L'ultima cosa che farò sarà mandarti all'inferno senza pietà". E ancora: "Ti sei fatta le ultime ferie, adesso farai l'ultimo viaggio".Sono solo due delle minacce (in alcuni casi accompagnate da immagini di fiamme), ricevute via cellulare e social nei mesi scorsi da Simona Rocca, la vercellese aggredita da Mario D'Uonno sul piazzale dei centri commerciali del capoluogo lunedì mattina.Non solo.Alcune di queste frasi a volte erano scritte su dei bigliettini, lasciati poi sull'auto della commessa da parte dell'ex guardia giurata. Senza dimenticare appostamenti e incontri "casuali" in città. Emergono quindi nuovi dettagli sulla vicenda, mentre la donna si trova in coma farmacologico indotto all'ospedale Cto di Torino, con ustioni su quasi il 45% del corpo. Domani, mercoledì, Simona Rocca sarà sottoposta ad un primo intervento chirurgico.