Ancora un episodio di violenza nell'area ex Montefibre a Vercelli. Il Questore, in seguito ad una rissa che ha coinvolto più persone conclusasi con una rapina, ha disposto la chiusura per trenta giorni di un circolo privato; si tratta dello stesso locale già sottoposto allo stesso tipo di provvedimento a settembre, quella volta per quindici giorni.