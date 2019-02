Vercelli: condannato per percosse alle figlie

Maltrattamenti alle figlie minori, padre condannato a 4 anni. “In quel periodo ero stressato, il linguaggio, lo ammetto, non era consono ma percosse no, quelle mai”. Si è difeso così, nel corso di un lungo esame più volte interrotto dalle lacrime, il quarantenne, all’epoca dei fatti residente a Vercelli, arrestato a giugno dagli agenti della squadra Mobile di Vercelli, con l’accusa di maltrattamenti alle figlie minori. “Chiedo scusa” ha ripetuto più volte. “Non so cosa mi sia preso, non sono mai stato un cattivo padre”.I motivi dello stato di stress, secondo quanto l’uomo ha detto davanti al giudice, sarebbero da ricercare in una situazione familiare che in quel periodo (i fatti si riferiscono alla primavera scorsa) era particolarmente complessa e travagliata, complicata anche da una separazione in corso. “Un quadro probatorio dirompente - per il sostituto procuratore Davide Pretti - nel quale gli elementi sono sovrabbondanti. Ingiurie, minacce, vessazioni e percosse: fatti gravi che hanno segnato profondamente le due minori che quando penseranno alla loro infanzia ricorderanno questi episodi”. Una lunga requisitoria nel corso della quale, il pubblico ministero ha analizzato “tutti gli elementi probatori: le dichiarazioni delle bambine (ascoltate nel corso di un’audizione protetta, ndr), le intercettazioni ambientali e infine le dichiarazioni dei testimoni. E dalle intercettazioni, durate poco più di un mese, sono emersi decine e decine di episodi, violenze più che altro verbali ma anche fisiche”. Uno spaccato, quello reso dalle intercettazioni – alcuni stralci sono stati letti in aula - di un clima familiare particolare; insulti e anche minacce che hanno indotto il gip ad emettere la misura della custodia cautelare in carcere. “Ti faccio saltare i denti”, “Non sbagliare più a parlare con me perché ti spacco la faccia”. “Non c’è mai stato da parte del padre un interessamento per la sorte delle bambine che oggi vivono con famiglie affidatarie dall’altra parte d’Italia” ha rimarcato il pubblico ministero prima di chiedere la condanna alla pena di 5 anni di reclusione.Per la medesima accusa, ma per fatti di minore gravità, qualche mese fa è stata condannata a 1 anno e 8 mesi (pena sospesa), con rito abbreviato, la madre dei bambini. “Un linguaggio pesantissimo – ha rimarcato l’avvocato Francesca Orrù, parte civile per i figli – nei confronti di soggetti così piccoli. E ad oggi nessun ravvedimento, nessuna resipiscenza”. “Lui ha sbagliato e lo ha ammesso” hanno sottolineato in una lunga e articolata arringa i difensori dell’imputato, Michela Coppo e Angela Manerba, che hanno chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere a favore di una misura meno afflittiva, richiesta respinta poi dal giudice. Dopo poco più di un’ora di camera di consiglio, la lettura della sentenza: 4 anni di reclusione, risarcimento del danno in separato giudizio ma stabilita una provvisionale di circa 30mila euro complessivi a favore dei minori. Scontato l’appello.