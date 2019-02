Vercelli, omicidio Bessi: Perini rimane libero

I giudici del collegio del riesame di Torino non hanno ancora sciolto la riserva sull’appello, discusso lunedì, proposto dalla Procura di Vercelli contro l’ordinanza di scarcerazione firmata dal gip per Giovanni Perini, il principale sospettato per la morte di Antonello Bessi, il ciclista ucciso la mattina del 4 settembre con 13 coltellate all’interno del garage-laboratorio nella sua villetta in via Walter Manzone. Nei giorni scorsi i difensori del pensionato, avvocati Francesca Orrù e Maria Grazia Ennas, hanno partecipato all’udienza insistendo nel rigetto dell’appello proposto dal pubblico ministero titolare del fascicolo e chiedendo la conferma dell’ordinanza di scarcerazione.Erano le 18 di venerdì 7 dicembre quando le porte del carcere di Billiemme si aprirono e dopo due mesi di detenzione Giovanni Perini tornò in libertà. Per il gip, all’esito dell’incidente probatorio chiesto dalla Procura per cristallizzare la prova, gli indizi emersi a carico del pensionato non erano sufficienti per mantenerne la custodia cautelare in carcere. Perini era stato raggiunto dagli agenti della squadra mobile nella sua abitazione la mattina del 6 ottobre, a più di un mese dalla morte di Bessi, e portato in carcere con un fermo di indiziato di delitto firmato dal pubblico ministero sulla scorta del pericolo di fuga; fermo convalidato dal giudice della convalida, che aveva disposto la custodia in carcere, dopo l’interrogatorio. Poi la decisione del gip e l’appello cautelare della Procura. Lo scioglimento della riserva è atteso nelle prossime ore.