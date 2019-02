Villarboit: tentato omicidio della moglie

Antonio Cammilleri, l’uomo accusato del tentato omicidio aggravato della moglie, sarà giudicato con il rito abbreviato. La discussione è stata fissata per il 9 aprile. Cammilleri, assistito dall’avvocato Roberto Rossi, dovrà rispondere anche di violenza domestica e percosse (sempre nei confronti della moglie) ma anche di minaccia a mano armata verso uno dei figli.L’episodio risale al 7 maggio 2018 in via Falletti a Villarboit. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Cammilleri ha sparato alla compagna nella casa dove i due avevano vissuto prima dell’addio di lei. I colpi furono esplosi da un’arma detenuta regolarmente dall’uomo.