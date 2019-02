Piemontese ucciso in Brasile per rapina

Un operaio piemontese di 29 anni, residente in provincia di Cuneo, è stato ucciso a Fortaleza in Brasile durante un tentativo di rapina. Il suo datore di lavoro, che era insieme a lui in quei drammatici istanti, è riuscito a scappare dai banditi e ora è ricoverato in stato di choc.Come riporta La Repubblica, attualmente si conoscono pochi dettagli della tragica vicenda. Secondo le prime informazioni, l'uomo sta uscendo da un locale di Fortaleza insieme al suo collega. Ad un tratto vengono avvicinati da due uomini in motocicletta. I rapinatori chiedono il denaro, ma il ventinovenne non ci sta. A quel punto vengono esplosi alcuni colpi di pistola e l'operaio, residente in provincia di Cuneo, viene ferito mortalmente.A quanto si apprende, i due piemontesi erano in Brasile per una commessa di lavoro.