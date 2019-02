Esce dall'ospedale, viene investito e ucciso

Viene dimesso dall'ospedale per tornare a casa. Ma viene investito e ucciso dal tram. Si tratta del pensionato di 80 anni che, mercoledì sera, ha perso la vita in corso Regina Margherita a Torino.L'uomo, dopo una banale caduta, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Gradenigo. Dopo la visita esce per tornare a casa. Ma su corso Regina, mentre attraversa la strada, è stato investito da un tram della linea 3. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.