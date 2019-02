Non sono ancora chiare le cause che, mercoledì sera, hanno causato l'incidente, lungo l'autostrada A26, in cui ha perso la vita un uomo di 53 anni. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiava si è ribaltato all'altezza di Castelletto Ticino. Il camionista è morto sul colpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Arona, gli uomini del 118 e gli agenti della polizia stradale di Romagnano Sesia.