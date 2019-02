Cossato: topi e amianto tra le verdure

Intervento dei carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) in un'impresa ortofrutticola di Cossato, nel biellese, in seguito ad una segnalazione di incendio avvenuta a gennaio. In seguito al controllo avvenuto nei giorni scorsi è stato arrestato un cittadino cinese di 53 anni, formalmente domiciliato a Milano. I carabinieri hanno infatti trovato all'interno dello stabile condizione igieniche precarie, oltre a irregolarità riguardanti l'impiego del personale (tutti lavoratori cinesi in nero).Durante l'operazione sono state trovate carcasse di topi anche all'interno di confezioni ortofrutticole pronte per la consegna, degrado nei locali, spazzatura sparsa, cavi elettrici scoperti e lastre di cemento amianto. Sono intervenute anche Asl e Arpa.