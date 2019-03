Vercelli: violenze e minacce alla compagna

Umiliazioni, vessazioni e minacce, anche di morte, non solo nei suoi confronti ma anche in quelli dei suoi famigliari; violenze psicologiche cui spesso assistevano anche i loro figli ancora piccoli. E poi, dopo la separazione, alla quale evidentemente lui non si era rassegnato, messaggi e telefonate a ogni ora del giorno e della notte, post e video minatori sui social. E, come se non bastasse, anche abusi e violenze sessuali. Un incubo quello vissuto per parecchi mesi – per l’accusa i fatti si sarebbero infatti protratti per un periodo compreso tra il 2017 e il 2018 - da una giovane donna vercellese che alla fine si è rivolta ai carabinieri e lo ha denunciato. Per l’uomo, quarantenne, attualmente detenuto per l’aggravamento della misura cui era precedentemente sottoposto, ovvero gli arresti domiciliari, il pubblico ministero ha chiesto il giudizio immediato. Nei giorni scorsi davanti al collegio si è aperto il procedimento nel quale la donna si è costituita parte civile e che, vista la particolare delicatezza della situazione, si svolgerà a porte chiuse.All’inizio, probabilmente il loro era stato un rapporto normale, una convivenza dalla quale erano nati anche due figli; poi qualcosa nel rapporto si era incrinato ed erano iniziate le discussioni, ben presto degenerate in soprusi, comportamenti violenti non solo sotto il profilo psicologico, come pesanti insulti e sputi in faccia, ma anche vere e proprie violenze sessuali. Una situazione che alla fine aveva ingenerato nella giovane donna uno stato perenne di ansia e timore per la propria incolumità e per quella dei suoi più stretti famigliari, tanto da essere costretta a cambiare abitudini di vita e a lasciare persino la propria abitazione. Il processo riprenderà, a porte chiuse, ad aprile.