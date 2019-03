Vercelli, Simona Rocca: lenti miglioramenti

Simona Rocca, la vercellese aggredita da Mario D’Uonno, è ancora ricoverata nel reparto di semi-intensiva dell’ospedale Cto di Torino. Nelle scorse ore i medici hanno parlato di lenti miglioramenti delle sue condizioni di salute.È il 4 febbraio 2019. Siamo nel parcheggio dell’area dei centri commerciali di Vercelli. Sono da poco passate le 8. I negozi sono ancora chiusi. Ci sono poche auto. Fra queste c’è quella di Mario D’Uonno. Sta aspettando Simona Rocca, 40 anni. Lei arriva con la sua macchina. Sta andando a lavorare all’Oviesse. D’Uonno la sperona. Lei scende. A quel punto, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’ex guardia giurata prende la tanica di benzina che ha portato con sé: cosparge la vettura di lei con il liquido infiammabile. La benzina finisce anche sui vestiti della donna, che non ha il tempo di reagire. L’uomo innesca il rogo. Poi si dà alla fuga. Simona tenta di liberarsi dei vestiti in fiamme. Viene soccorsa e trasportata all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. I medici la sedano e la intubano. Poi viene trasferita al centro grandi ustionati del Cto di Torino. Mario D’Uonno, intanto, raggiunge Novara dove si costituisce in Questura.Secondo la ricostruzione dell’uomo, l’incontro è invece casuale. Sarebbe andato di buon mattino a fare acquisti proprio per evitare di incontrarla. Ma quando la vede, la raggiunge, sperona la sua auto perché vuole fermarla, chiederle spiegazioni per quella denuncia per stalking che lei ha sporto e che è sfociata in un processo. Le accuse di stalking sono però sempre state respinte da D’Uonno.A quel punto scatta un raptus. Lei è barricata in auto, lui a pochi passi da lei. Lui prende la tanica di benzina che ha ancora in macchina, dopo aver fatto alcuni lavori di giardinaggio a casa della ex moglie. Per spaventarla, secondo la sua versione, ne lancia il contenuto: una parte sulla macchina, una parte a terra. Tra le mani gli spunta un accendino che, probabilmente, avrebbe dovuto costituire un elemento in più per spaventare Simona ma dal quale è partito l’innesco. Un rogo che lui, così continua a sostenere, non voleva provocare. Tentato omicidio aggravato dallo stalking, il reato che la Procura gli contesta.