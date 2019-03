Borgo d'Ale: 'Per un anno ho subìto minacce e intimidazioni'

Per un anno ha subìto gravi intimidazioni e tuttavia non ha potuto confidarsi con nessuno, per non intralciare il delicato lavoro degli investigatori. Il sindaco di Borgo d’Ale Pier Mauro Andorno ha vissuto così il periodo delle indagini sulle autorizzazioni irregolari concesse a giostre di tutta Italia. Mauro Ferraris, comandante dei vigili urbani, poi arrestato, lo ha minacciato di pesanti ritorsioni una volta che il suo sistema di illeciti è venuto alla luce.