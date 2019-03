Borgo d'Ale: il comandante dei vigili agli arresti domiciliari

Mauro Ferraris, il capo dei vigili urbani di Borgo d'Ale finito al centro dell'inchiesta sui certificati delle giostre, è da qualche ora agli arresti domiciliari."Apprezzo molto la giusta decisione del Giudice di accoglimento della nostra istanza. Ora il signor Ferraris potrà affrontare la sua vicenda giudiziaria vivendo con la propria famiglia e lontano dal carcere - commenta il legale, Massimo Mussato - Mi sono trovato innanzi a una persona davvero molto provata, consapevole degli errori che ha commesso, disposta nel limite del possibile a porvi rimedio. Nel corso del lungo interrogatorio che ha sostenuto, con dignità e rispetto, egli ha ammesso molti addebiti che gli vengono rivolti e ha spiegato, per converso, l’insussistenza di altre accuse che gli sono attribuite. Ha tenuto una condotta ampiamente collaborativa e si è detto disposto a rifondere ciò che e stato illecitamente percepito. Egli ha mostrato consapevolezza, pentimento, resipiscenza".L'avvocato aggiunge: "Al di là dei numerosi fatti di reato ipotizzati (imponenti solo sotto un profilo quantitativo) e della loro gradazione di gravità che sarà oggetto del processo, occorre però dire che, ad oggi, non stiamo parlando, come ho letto in alcuni casi, di patti corruttivi per diverse centinaia di migliaia di euro, bensì di poche decine di migliaia di euro complessive. Basti dire che il sequestro preventivo disposto da parte del Giudice è pari a un ammontare di poco più di 26.000 euro. Questa cifra potrà anche cambiare e comunque il quadro accusatorio rimane complesso, ma è corretto fornire una dimensione reale di ciò che il signor Ferraris ha ricevuto a titolo di pagamento da soggetti terzi. Al di là di quelli che sono stati i suoi errori che non sono pochi e non sono in discussione, il problema vero di questa vicenda è il numero dei fatti addebitati e non la loro gravità, singolarmente assai ridotta".Mussato conclude: "Ora è molto presto e occorre del tempo per studiare il grande numero di carte processuali – una sola parte delle quali è già a disposizione della difesa – e attendere la conclusione delle indagini. Solo successivamente a quel momento, si potranno avanzare prospettive concrete sulla difesa e sulla scelta del rito processuale".