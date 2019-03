Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì, sull'autostrada A26 in zona casello Vercelli Est. Un furgone che percorreva la strada in direzione Genova è uscito di strada per cause da verificare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118: due i feriti trasportati all'ospedale Sant'Andrea, uno in codice verde e l'altro in codice giallo.