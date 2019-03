Vercellese: è emergenza siccità

Storicamente non era mai successo.I tre Consorzi Ovest ed Est Sesia e Baraggia, attraverso le voci dei rispettivi direttori, Luca Bussandri, Mario Fossati e Alessandro Iacopino, hanno deciso di unire le forze. Lo scopo è sensibilizzare l’opinione pubblica - e in particolar modo gli utilizzatori finali dell’acqua d’irrigazione, gli agricoltori - nel mettere in atto pratiche agronomiche che possano essere d’aiuto nell’alleviare l’emergenza siccità."Il livello idrico è ai minimi storici e si rischia di non dare la copertura a tutto il comprensorio".