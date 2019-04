Ronsecco: 60enne truffata, due denunce

Due truffatori, un 21enne ed un 46enne entrambi residenti in provincia di Caserta e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati dai carabinieri per truffa in concorso. La vicenda si riferisce a fine 2018 e vede protagonista un 60enne di Ronsecco, raggirato per la vendita della sua auto. Il vercellese aveva trovato un compratore, che gli aveva però chiesto la stipula di una breve assicurazione per portare l'auto in Sicilia. La donna, aiutata dal figlio, si è quindi rivolta al sito mondialassicurazioni.com, in realtà un clone creato ad arte per ingannare i potenziali clienti; la stipula di un centinaio di euro conclusa dalla ronsecchese era quindi non valida, come emerso da una telefonata con una vera intermediazione assicurativa.