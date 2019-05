Rifiuti pericolosi: scoperta choc a Borgo Vercelli

I carabinieri sequestrano un’area di 3.000 metri quadrati dove sono stati ammassati rifiuti pericolosi. Il sindaco Mario Demagistri firma l’ordinanza che impone ai proprietari di redigere un piano entro 20 giorni e poi di bonificare l’area entro i successivi 60.Siamo nell’area dell’ex attività Budelleria Piemontese in via Molino Vecchio San Giovanni. Nei giorni scorsi, il nucleo investigativo della Polizia ambientale dei carabinieri forestali effettua un sopralluogo dove si trovano tre fabbricati. Insieme a loro ci sono anche i tecnici dell’Asl e dell’agenzia Arpa. Vengono ritrovati circa 1.000 fusti con scarti di macelleria, veicoli fuori uso non bonificati, pneumatici, batterie al piombo, tubi al neon, macerie edili, vetro, imballaggi in plastica.