Vercelli: non si placano le polemiche per la Torre dell'Angelo

Per molti ma non per tutti: la scelta di Atl di far salire sulla Torre dell’Angelo i visitatori 'prenotati' ha suscitato polemiche e obbligato gli organizzatori a tornare sui propri passi.Dopo il lungo restauro, il Comune di Vercelli in collaborazione con l’Agenzia Turistica Locale Vercelli e Valsesia, ha deciso di aprire straordinariamente la Torre alle visite.Sabato e domenica scorsi, secondo i volantini distribuiti in città, per chiunque sarebbe stato possibile salire i 220 gradini della Torre dell’Angelo per poter godere di un panorama unico, grazie alla vista mozzafiato che si gode dall’alto della torre più amata dai vercellesi.