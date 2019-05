Elezioni Europee, Vercellese: boom della Lega

Le elezioni Europee, in provincia di Vercelli, vedono il 'boom' della Lega.Il Carroccio ha infatti raggiunto il 44,37% che corrisponde a 38.979 voti. È il dato più alto ottenuto dal partito di Matteo Salvini in tutto il Piemonte. La seconda forza, in provincia, è il PD con 16.760 voti, il 19,08%. Non sfonda invece il Movimento 5 Stelle che si 'ferma' a 9.334 preferenze, che corrispondono al 10,63%. A ruota c'è Forza Italia con 10,16% frutto di 8.925 voti. Fratelli d'Italia, terza forza della coalizione di centrodestra, ottiene il 6,38%. +Europa chiude con 2.977 voti, ossia il 3,39%.Nel capoluogo la Lega passa dal 23%, registrato alle elezioni del 4 marzo 2018, al 40,16%, mentre il Pd è al 22%. Il terzo partito a Vercelli è Forza Italia con il 10,87% mentre il Movimento 5 Stelle è al 9,61%.Questi sono i risultati definitivi dopo lo scrutinio di tutte e 217 le sezioni.