Regionali in Piemonte: Chiamparino ammette la sconfitta

L'Ansa (leggi qui ) pubblica le prime dichiarazioni di Alberto Cirio il candidato governatore del centrodestra: "Mi metterò subito a lavorare, il Piemonte ha bisogno di ripartire. Oggi è la Regione del Nord Italia che cresce di meno, è quella che ha purtroppo ancora i tassi di disoccupazione più elevati. Il nostro motto era un'altra velocità per il Piemonte - dice -, saremo veloci a metterci al lavoro. Abbiamo bisogno di fare subito tanto lavoro con una squadra fresca e dinamica con tanta energia".Sergio Chiamparino, come riporta La Repubblica (leggi qui ), ha ammesso la sconfitta nelle elezioni regionali del Piemonte. Il candidato della coalizione di centrodestra ha telefonato ad Alberto Cirio (centrodestra): "Ti faccio i complimenti, spero che tu faccia meglio di me". Dopo 1.666 sezioni scrutinate Cirio ha conquistato 299.220 voti (48,10%) mentre Chiamparino 237.929 (38,25%).Dopo 748 sezioni scrutinate, il candidato del centrodestra Alberto Cirio è al 45,73%. Il governatore uscente, Sergio Chiamparino, coalizione di centrosinistra, è al 40,46%. Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle è al 13,15%.Le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai, pubblicate da Ansa (leggi qui ), vedono in testa Alberto Cirio del centrodestra con il 49,2%%. Segue Sergio Chiamparino del centrosinistra con il 36,8% e Giorgio Bertola di M5s con il 13,5%. La copertura del campione, a quanto si apprende, è del 22%.Dopo 277 sezioni Alberto Cirio, coalizione di centrodestra, ha 34.528 preferenze che corrispondono al 44,18%. Sergio Chiamparino, centrosinistra, è a 32.503 voti e il 41,59%. Il Movimento 5 Stelle e il candidato Giorgio Bertola è a 10.557 preferenze (13,51%). Il Popolo delle Famiglia, per ora, ha ottenuto 563 voti (0,72%).Dopo 170 seggi è in testa il candidato del centrodestra, Alberto Cirio, con il 42,74%. A seguire c'è Sergio Chiamparino, coalizione di centrosinistra, 42,57%. Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle è al 14,03% e poi Valter Boero (Il Popolo della Famiglia) 0,67%.È in corso lo spoglio delle elezioni regionali in Piemonte. Dopo 113 sezioni scrutinate è in testa il governatore uscente, Sergio Chiamparino, con 12.494 voti che corrispondono al 43,56%. A seguire c'è il candidato del centrodestra, Alberto Cirio, con 11.907 preferenze che sono il 41,52%. In terza posizione c'è Giorgio Bertola con il 14,31%, poi Valter Boero de 'Il popolo della famiglia' con lo 0,61%.