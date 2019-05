Santhià: si difende il professore accusato di atti sessuali con allieva

Aveva paura della reazione della ragazzina, se le avesse negato l’appuntamento: per questo ha accettato di incontrarla. Si difende così Alessandro Panella, l’insegnante 45enne agli arresti domiciliari dalla sera dello scorso 22 maggio. E’ accusato di atti sessuali con una sua studentessa minorenne dell’Istituto tecnico di Santhià.È stato interrgoato dal gip e ha negato le accuse che la Procura gli contesta. Accuse sostenute dai messaggi scambiati con la sua allieva, ma anche da alcune intercettazioni. Di fronte al giudice il professore ha sostenuto che, dopo uno scambio di messaggi con la ragazza, avrebbe accettato l’incontro per paura della sua reazione nel caso di un suo rifiuto. Esiste infatti un precedente, che risale a una decina di anni fa: Panella temeva che potesse divenire di domincio pubblico.La sua versione, secondo l’accusa, non regge a fronte degli indizi emersi nel corso delle indagini. Viene infatti contestato l’episodio di un incontro con la sua studentessa in un boschetto vicino alla scuola (non un rapporto sessuale completo), per il quale il gip ha deciso la misura degli arresti domiciliari. Una misura contro la quale il pubblico ministero titolare del fascicolo, Davide Pretti, sta valutando l’ipotesi di presentare appello.Ci sarebbe anche un altro episodio al vaglio della Procura (per il quale non è stata disposta alcuna misura acutelare): dovrebbe riguardare una seconda studentessa, che avrebbe riferito di un tentativo di palpeggiamento.Le indagini avevano preso il via ad aprile da una segnalazione fatta da un’amica che aveva raccolto le confidenze della ragazza coinvolta: dopo essersi consultata con le compagne, aveva deciso di mettere al corrente i suoi genitori. Pochi giorni dopo un’altra ragazza, compagna di scuola, aveva telefonato nel cuore della notte al centralino dei Carabinieri raccontando le voci di approcci tra un docente e una sua compagna.Entrambe le ragazze erano state ascoltate dai Carabinieri di Santhià e sulla base del loro racconto, confermato anche dalla ragazza coinvolta, erano state avviate le indagini che hanno portato all’arresto. Le indagini proseguono. Nessun commento da parte della dirigente della scuola.