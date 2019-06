Vercelli: artificieri in Procura per controlli

Nella serata di ieri (mercoledì 5 giugno), la squadra volante è intervenuta negli uffici della Procura, in piazza Amedeo IX a Vercelli, dopo l'attivazione dell'allarme antintrusione. La porta di accesso a uno scantinato è stata ritrovata aperta. All’interno dell’edificio non si c'erano, però, segni di effrazione. Per ragioni di ordine e sicurezza, questa mattina (giovedì 6) gli artificieri hanno condotto le operazioni di bonifica dell’edificio che hanno avuto esito negativo. Lo stabile è stato quindi riaperto al pubblico.