Regione: Stecco e Rosso probabili assessori

Proclamato presidente della Regione Piemonte, giovedì 6 giugno, Alberto Cirio si insedierà ufficialmente nel palazzo di piazza Castello lunedì 10. Entro la settimana, ma probabilmente giovedì, comunicherà la nuova giunta.Dopo il tour de force della campagna elettorale, negli ultimi giorni il neopresidente è andato in giro per il Piemonte a sostenere i candidati del centrodestra al ballottaggio di domenica. Venerdì sera è stato anche Vercelli in piazza Massimo D'Azeglio, dove Andrea Corsaro ha riunito amici, collaboratori e sostenitori per l'ultima uscita pubblica prima del voto del 9 giugno."Sono il presidente della Regione Piemonte e collaborerò con tutti i sindaci di qualunque partito o parte politica – ha dichiarato Alberto Cirio –. Certo sono qui perché ritengo che si possa lavorare bene in particolare con persone con cui si hanno vedute politiche simili".Vercelli è stata una delle province dove Cirio ha ottenuto i maggiori consensi: 60,59% in tutta la provincia (53.254 voti), 56,10% nella città capoluogo (13.064 voti). Ha ottenuto più consensi soltanto nel Verbano e nel Roero, la sua terra. Il presidente terrà conto di questo nella composizione della giunta. Non vuole ancora sbilanciarsi apertamente, ma ammette che "Stecco e Rosso sono entranbi in lizza per entrare nella mia squadra".Senza dimenticare che Riva Vercellotti entrerà in consiglio perché presente nel listino di Alberto Cirio. "L'ho preso con me, se lo merita".