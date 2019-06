Vercelli: intervento dei Vigili del fuoco in corso Libertà

Poco prima di mezzogiorno una squadra di Vigili del fuoco ha effettuato un intervento “acrobatico” in corso Libertà, per mettere in sicurezza una persiana pericolante.Probabilmente a causa di una folata di vento, dopo aver sbattuto contro il muro la persiana si era staccata dai sostegni, restando pericolosamente in equilibrio tra muro e grondaia e creando un pericolo per i passanti.Utilizzando tecniche di tipo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) i vigili si sono calati dalla finestra, raggiungendo e portando a terra la persiana. L'area sottostante è stata presidiata da personale motociclista e dalla Polizia municipale.