Regione: 'due di picche' per Vercelli

Del nuovo libro 'Vercelli e la Regione Piemonte' si sono già scritti due capitoli: uno più 'dolce' per la nostra Provincia, uno decisamente più amaro.Iniziamo dal dato 'lieto'. Il Vercellese avrà quattro consiglieri: Alessandro Stecco e Angelo Dago della Lega, Carlo Riva Vercellotti di Forza Italia e Roberto Rosso di Fratelli d'Italia.Ora vediamo le noti dolenti.Per settimane si è parlato di Stecco come possibile assessore alla Sanità. D'altronde il Vercellese in numeri è la provincia più leghista del Piemonte e il nuovo governatore, Alberto Cirio, è stato eletto anche (e soprattutto) con i voti del Carroccio. Il professore dell'ospedale Maggiore di Novara è però fuori dai giochi: Luigi Genesio Icardi da Santo Stefano Belbo, guiderà infatti la Sanità.Negli ultimi giorni era poi ventilata l'ipotesi di Carlo Riva Vercellotti al Bilancio. Sul presidente della Provincia, durante la festa di chiusura della campagna elettorale di Andrea Corsaro, Cirio aveva espresso parole al miele: "L'ho preso con me, se lo merita". Eppure: sarà Andrea Tronzano, recordman di preferenze in Forza Italia, che dovrà occuparsi di Bilancio e Attività produttive.L'unico assessore che esprimerà il Vercellese, anche se lui i voti se li è guadagnati a Torino, sarà Roberto Rosso. Per l'ex vice sindaco di Trino è pronto l'incarico per i Rapporti con il Consiglio regionale, affari legali, contenzioso, diritti civili e soprattutto la delegificazione.È una sconfitta per il Vercellese?I numeri degli assessori (per ora) propendono in quella direzione. A oggi, dati alla mano, la nostra Provincia ha incassato un 'due di picche'.