Per le prossime 36 ore sarà allerta gialla sul Vercellese (e tutto il medio-alto Piemonte).È quanto emerge dal bollettino diramato, venerdì pomeriggio, dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Secondo l'Arpa sono infatti in arrivo temporali che potrebbero risultare anche forti, con locali allagamenti. Da non escludere locali grandinate. Allerta gialla anche sabato sull'Alto Piemonte e sulle pianure orientali.