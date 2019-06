Valsesia: ritrovato vivo il 52enne

È stato ritrovato vivo, nelle vicinanze del cimitero di Bornate, l'uomo disperso da ieri (venerdì) a Serravalle Sesia. Il 52enne è stato affidato alle cure degli uomini del 118.Da venerdì pomeriggio non si hanno notizie di un uomo di 52 anni. È disperso in Valsesia.In queste ore stanno intervenendo l’elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Torino, la squadra cinofila di Volpiano, i permanenti del distaccamento di Varallo Sesia supportati dal personale volontario di Romagnano Sesia. Non solo. È all'opera anche il personale della Topografia Applicata al Soccorso di Vercelli e il personale del nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.Le ricerche sono concentrate sullo specchio d’acqua del fiume Sesia e del canale della cartiera. Il personale a terra è impegnato nella battuta a pettine delle aree boschive nella zona dove c'è stato l’ultimo avvistamento.