Non sono ancora chiare le cause che, ieri sera (sabato), hanno portato all'investimento di un ciclista di 18 anni. Il giovane, a quanto si apprende, era in sella alla sua mountain bike e stava percorrendo la strada provinciale numero 11 in direzione di San Germano. All'altezza del bivio per Montonero avviene l'impatto con una Opel Astra. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dov'è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni.