Vercelli: settimana rovente, temperature fino a 40°!

I prossimi saranno giorni 'di fuoco' per la città e la provincia di Vercelli."Il consolidamento del promontorio di origine africana in area mediterranea favorisce condizioni stabili e soleggiate per i prossimi giorni sul Piemonte e un progressivo aumento delle temperature con valori che supereranno i 35° C sulle pianure e potranno sfiorare i 40° nella giornata di giovedì" confermano gli esperti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.Per le giornate di mercoledì e giovedì i tecnici di Arpa raccomandano molta cautela. L'indice sintetico per la misura dello stress da calore relativo al clima del periodo viene infatti definito 'estremo'. Non solo. Nel bollettino delle ondate di calore, Arpa raccomanda cautela perché le persone potrebbero essere colpite da "ossibile colpo di calore, probabili spossatezza e/o crampi in seguito a attività fisica o prolungata esposizione al sole".