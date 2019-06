Livorno Ferraris, investita dal padre: Hayan a processo

Niente rito abbreviato per Mustafà Hayan: il gup ha rigettato la richiesta avanzata dal difensore, avvocato Fabio Merlo. Dunque l’uomo, accusato di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti nei confronti della figlia Meyram, affronterà il processo con rito ordinario. La prima udienza si terrà il prossimo 11 luglio.L’avvocato aveva sostenuto la propria richiesta accompagnandola a quella di una perizia cinematica. Cioè alla ricostruzione, affidata a un esperto, su quanto accaduto il 15 marzo scorso a Livorno Ferraris.Quel venerdì pomeriggio il 53enne di origine marocchina aveva inseguito e urtato con l’auto la figlia, che da casa stava andando a prendere il treno in stazione: doveva prendere un treno per San Germano, dove aveva ha in programma un colloquio di lavoro. La ragazza era rovinata a terra ma fortunatamente aveva riportato solo lievi lesioni.Il padre era però stato arrestato e portato in carcere; dopo più di un mese di detenzione ha ottenuto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, a casa del fratello a Santhià.Nelle settimane successiva Meyram è diventata un caso nazionale, portata sulla ribalta come caso di ragazza costretta a subire le conseguenze di un’educazione troppo restrittiva. Una ventenne che ultimamente aveva tagliato i ponti con la famiglia, facendosi ospitare da conoscenti.Negli alloggi popolari di via Pertini alcuni vicini avevano testimoniato le liti. Una coppia di amici aveva parlato di lividi sul corpo della ragazza. «Lei ha sempre ha sempre detto che sitrattava di incidenti domestici...».Durante l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip aveva ammesso metodi educativi severi ma aveva negato fermamente l’intenzione di far del male alla figlia. E’ quanto continua a sostenere: «Sono un padre severo – aveva detto – Ma lo faccio per il bene dei miei figli. Quello che è successo è stata una fatalità».Era intervenuta anche la comunità marocchina: «La nostra religione? Non c’entra nulla. La notizia è stata decisamente ingigantita e romanzata!». La figlia però, ascoltata in incidente probatorio, aveva confermato il racconto fatto a caldo.Quel venerdì il padre l’aveva raggiunta nei pressi della stazione. Voleva accompagnarla lui a San Germano, ma Meyram si rifiuta. Continua a camminare. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Mustafa riparte con l’auto. Punta la figlia, forse girata di spalle. Ma la ragazza si accorge del pericolo e salta sul cofano della vettura. Evita l’investimento, poi cade sull’asfalto. Sbatte la testa contro il cemento. Il padre scende dall’auto e inizia a insultarla. Poi le rompe il telefono. Un automobilista di passaggio nota la scena e si ferma.E’ successo davvero così? L’avvocato difensore vorrebbe una perizia che verifichi l’esatta dinamica dell’incidente alla luce delle versioni discordanti rese dall’uomo e dalla figlia. Ma secondo il giudice sarebbe difficile incardinare una perizia cinematica sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini.