Nuovo incubo per i pendolari vercellesi

Nuovo viaggio da incubo per i pendolari vercellesi.È mercoledì sera. Sono le 18.40. Siamo sul treno che da Milano porta a Torino. Fuori inizia a sentirsi l'effetto della 'bolla africana' di calore. Il termometro è infatti oltre i 34°. Dentro il convoglio, però, manca l'aria condizionata. I minuti passano. Alle 19.23 il regionale torna a alla... stazione di partenza accumulando diversi minuti di ritardo. "È da giorni che persiste il guasto dell'aria condizionata - conferma a La Sesia una viaggiatrice - Non esiste neanche un numero di telefono per avere chiarimenti per quello che succede".La viaggiatrice, dopo la disavventura di ieri sera, ha subito inoltrato reclamo a Trenitalia. "Sono curiosa di conoscere la loro risposta: non è la prima volta che succede, eppure...".