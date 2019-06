Cigliano: ritrovata donna in stato di shock

È l'una della notte fra mercoledì 27 e giovedì 28 giugno. Siamo a Cigliano in via Bertazzi.La quiete viene interrotta dalle sirene dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris. Ci sono anche i carabinieri. I pompieri raggiungono rapidamente l'appartamento al secondo piano grazie alla scala 'italiana'. Trovano una signora a terra sul balcone in grave stato di shock. La donna viene poi affidata alle cure degli uomini del 118.Che cosa sia successo sarà ricostruito, nelle prossime ore, dai militari dell'Arma.