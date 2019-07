Vercellese, Arpa prevede un altro forte temporale

Raffiche di vento di oltre 80 chilometri orari, 35 millimetri d’acqua caduti in un’ora e la visibilità crollata da 20 chilometri a 400 metri.I numeri dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale dipingono il quadro della tempesta che, sabato sera, si è abbattua sul capoluogo, il suo hinterland e la Bassa. «Il Vercellese è stata la zona più colpita fra Piemonte e Lombardia», conferma Roberto Cremonini, esperto di Arpa. E nelle prossime ore centinaia di persone, che non hanno ancora ultimato la stima dei danni, torneranno a scrutare il cielo e a sperare.A partire dal pomeriggio sono infatti previsti nuovi temporali.