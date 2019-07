Piemonte: 200.000 famiglie in povertà assoluta

In Piemonte le famiglie in condizioni di povertà assoluta sono quasi 200.000. Il drammatico dato emerge da uno studio che Coldiretti ha recentemente condotto su scala italiana."La percentuale è inferiore alla media italiana, che è del 6,2%, ma fa della nostra regione la maglia nera del nord Italia industriale" si legge nella nota. "Ancor più che per quelle del resto del Paese per le famiglie piemontesi la crisi del 2008 ha rappresentato davvero uno spartiacque storico - viene dettagliato - Il reddito netto è sceso di circa il 12% tra il 2007 e il 2016, ricominciando a crescere solo a partire dal 2013, ma con una variazione inferiore sia alla media nazionale (+1,6% contro +3,2%) sia a quella delle ripartizioni Nord Ovest e Nord Est (rispettivamente +2,0% e +5,8%)".In valori assoluti e al netto dell'inflazione, il livello del reddito medio è calato "di circa 4.200 euro in Piemonte contro i 3.600 euro nella media italiana" conclude Coldiretti.