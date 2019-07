Indetto sciopero nazionale dei trasporti

Mercoledì 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale dei trasporti che interesserà il trasporto ferroviario. È stato proclamato dalle segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti e Faisa Cisal. Riguarderà il trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, marittimo e porti, autostrade, taxi, autonoleggio.Per quanto riguarda i treni possibili disagi dalle 9 alle 17. L'agitazione interessa anche il personale delle infrastrutture ferroviarie Ferrovienord Spa che incrocerà le braccia dalle 9 alle 13."Per la prima volta nella storia più recente il Governo si contraddistingue per l’assenza di risposte strategiche, non ha mai convocato le organizzazioni sindacali e lo ha fatto solo per sporadici incontri per la gestione delle singole crisi - dicono i sindacati - A seguito di questo bisogno di scelte si deve aprire un confronto punto per punto su infrastrutture, politica dei trasporti e regole ed arrivare alla sottoscrizione di un patto per i trasporti che parta dall’aggiornamento del piano generale dei trasporti e della logistica e che tenga conto delle esigenze di mobilità di persone e merci".