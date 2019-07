Balocco, maxi tamponamento: coinvolti 8 mezzi

Duplice incidente stradale, questa sera (venerdì 19 luglio) intorno alle 19.30, al casello autostradale di Balocco lungo l'autostrada Torino-Milano.A quanto si apprende, il primo schianto ha coinvolto una Lancia Ypsilon che, perdendo il controllo, ha colpito il guardrail e ha terminato la sua corsa contro il new jersey. A causa di quest'impatto, secondo una prima sommaria ricostruzione, si sono creati dei rallentamenti. Trecento metri prima un'autovettura Volvo, per motivi ancora da accertare, ha tamponato altre macchine. Nell'impatto sono stati coinvolti otto mezzi.Il bilancio risulta essere di un ferito lieve.Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, gli uomini del 118 e il personale delle autostrade.La circolazione stradale ha subito forti rallentamenti.