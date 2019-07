Non sono ancora chiare le cause che, venerdì sera, hanno portato all'incidente alle giostre di Tricerro.A quanto si apprende, un uomo con in braccio una bimba è caduto da una delle attrazioni. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale.L'adulto è arrivato in codice giallo (il secondo nella scala delle emergenze), mentre la piccola era in codice verde.