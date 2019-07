Oltre 11 di intervento per l'incendio di Palazzolo

È durato oltre 11 ore l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio che era scoppiato, sabato pomeriggio intorno alle 16, nel cortile della ditta Vescovo Romano di Palazzolo. I pompieri hanno infatti chiuso le operazioni alle 3.07 della notte fra il 20 e il 21 luglio. In queste ore sono già stati fatti i controlli da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale nelle abitazioni vicine alla ditta: sia a Palazzolo sia Fontanetto Po. A quanto si apprende, non sono state rilevate concentrazioni preoccupanti di sostanze nocive.È proseguito fino alla tarda serata di ieri (sabato 20) l'intervento dei vigili del fuoco a Palazzolo dov'era scoppiato un incendio nei cortili della ditta Vescovo Romano. Non sono ancora chiare le cause che, nel pomeriggio intorno alle 16, hanno innescato le fiamme. Il fumo si vedeva anche da molti chilometri di distanza. Fino a tarda serata sono state impegnate squadre del comando provinciale di Vercelli, del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e volontari sia della sede di Trino sia di quella di Santhià.Non sono ancora chiare le cause che, oggi pomeriggio (sabato 20 luglio) intorno alle 16, hanno generato l'incendio alla ditta Vescovo Romano in via Cerretta a Palazzolo. A quanto si apprende, le fiamme hanno interessato materiale stoccato all'esterno dei capannoni. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli, del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e dei volontari di Trino e Santhià. Sono in azione anche autobotte e autopompa.