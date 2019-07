Vercelli: raid vandalico nella notte

Un raid vandalico ha messo a soqqaudro diversi punti di Vercelli nella notte fra sabato 20 e domenica 21 luglio. In queste ore, a quanto si apprende, sono già in corso le indagini dei carabinieri per identificare i responsabili.Nel centro storico sono stati rovesciati i cassonetti per la raccolta differenziata sia in via dei Mercati, sia in piazza dei Pesci. Non solo. I vandali hanno colpito anche fra via Pietro Micca e corso Fiume. Anche in questi due casi sono stati presi di mira le ecostazioni ed è anche stata 'ribaltata' una motocicletta regolarmente parcheggiata sotto un condominio.