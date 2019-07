Vercelli: faceva entrare minori, chiusa sala giochi

Nei giorni scorsi, la divisione di polizia amministrativa ha controllato un esercizio pubblico del di Vercelli. Pur essendo regolarmente munito di licenza, utilizzava terminale destinato al gioco non conforme alle disposizioni. Per la gravità delle irregolarità riscontrate, gli agenti ha inflitto sanzioni per un totale di 37.000 euro.Non solo.A seguito dei controlli compiuti nei mesi scorsi, la polizia ha anche notificato due provvedimenti di chiusura temporanea per un totale di 25 giorni nonchè un’ingiunzione di pagamento della sanzione di 15.000 euro all’esercente di una sala giochi di Vercelli che, in più occasioni, aveva consentito l’accesso e l’uso delle apparecchiature a minori.