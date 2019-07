Non sono ancora chiare le cause che, oggi pomeriggio (mercoledì 24 luglio), hanno portato a un incidente all'interno della Bono Gomme di Cigliano. A quanto si apprende, un dipendente è caduto in una botola riportando un trauma lieve alla caviglia. Sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto l'opeario. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso in codice verde.