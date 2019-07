Alloggi vacanze tarocchi: tre finiscono nei guai

Falsi annunci per case vacanza al mare o in montagna: molte le persone raggirate che hanno versato caparre per alloggi inesistenti o non disponibili.Questa volta i carabinieri della Procura di Verbania, forti di una ventina di denunce sparse in tutto il Nord Italia, hanno identificato tre persone: un sessantenne della provincia di Varese, regista dei raggiri, e due prestanome verbanesi, che dietro piccoli indennizzi avevano aperto con le loro credenziali conti nelle agenzie bancarie di Verbania, sui quali venivano versate le caparre – tra 300 e 500 euro – dei vacanzieri che avevano risposto all’annuncio di 'Sabrina', 'Federica' e 'Mario'. Nomi ovviamente di fantasia per alloggi sulla riviera ligure o in Val d’Aosta e Trentino.L’importo al momento accertato si aggira intorno ai 10.000 euro; una somma destinata ad aumentare visto che molte denunce stanno ancora arrivando alla Procura di Verbania.